За праздничные дни свердловчане «накопили» 220 тысяч кубометров мусора

11:46 | 10.01.2019

За восемь дней - с 1 по 8 января - из городов и населенных пунктов Свердловской области вывезено 220,8 тысячи кубометров мусора. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



По данным, представленным региональными операторами, объем отходов, транспортированных из Екатеринбурга и муниципалитетов, входящих в зону обслуживания ЕМУП «Спецавтобаза» превысил 163 тысячи 583 кубических метров. С территорий Западного административно-производственного объединения (ООО «ТБО «Экосервис») вывезено 8395 кубометров ТКО, из населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности ООО «Рифей» - 48 тысяч 850 кубометров.



Контроль за вывозом мусора и санитарным состоянием городов, отметил глава ведомства, осуществлялся в непрерывном режиме. По решению региональных операторов на линию выводились дополнительные люди и техника. Все замечания граждан отрабатывались в максимально короткие сроки, с фотофиксацией и личными докладами в министерство.



«В эти дни региональные операторы несколько раз сталкивались с тем, что спецтехника не могла подойти к контейнерным площадкам из-за припаркованных рядом с ними автомобилей», – отметил Николай Смирнов.