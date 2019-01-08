В Полевском беременной девушке пришлось восстанавливаться на работе через суд

11:27 | 10.01.2019

В Полевском прокуратура через суд защитила трудовые права беременной девушки, незаконно уволенной с предприятия ООО «Уралспецтех», которое занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добыче глины.



При заключении и расторжении трудового договора с беременной женщиной работодателем были допущены нарушения сразу ряда положений Трудового кодекса РФ. Так, трудовые отношения расторгнуты с беременной девушкой, которая одна воспитывает малолетнего ребенка, без указания причины.



Прокуратура города по факту выявленных нарушений трудового законодательства направила в Полевской городской суд исковое заявление с требованиями о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за все время вынужденного прогула, а также морального вреда. Суд исковые требования прокурора удовлетворил, восстановив девушку на работу, а также взыскав средний заработок во время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Кроме того, прокуратура в адрес генерального директора ООО «Уралспецтех» внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Помимо этого, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата пособий, заработной платы»), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Свердловской области.