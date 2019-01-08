Суд может возобновить банкротство депутата «надо меньше питаться» Ильи Гаффнера

11:26 | 10.01.2019

Депутата Заксобрания Свердловской области Илью Гаффнера, признанного банкротом, а также получившего скандальную известность благодаря его заявлению о том, что россиянам нужно меньше питаться в период экономического кризиса, ждёт новый суд и, видимо, расплата по долгам.



Стало известно, что Федеральный арбитражный суд Уральского округа отменил решение двух инстанций о прекращении реализации имущества Ильи Гаффнера, признанного банкротом.



Напомним, процедура банкротства Ильи Гаффнера было открыта в 2016 году. Основанием для начала процедура послужили долги перед «Россельхозбанком» на общую сумму 160 миллионов рублей. В июле того же года Гаффнер решением свердловского Арбитражного суда был объявлен банкротом, а его имущество подлежало реализации для того чтобы погасить долги перед банком. В 2018 решением всё того же свердловского арбитража реализация имущества должника была прекращена. Однако «Россельхозбанк», выступивший инициатором банкротства скандального депутата, не согласился с данным решением и обжаловал его в Семнадцатом апелляционном арбитражном суде, но апелляционная инстанция оставила решение свердловского суда в силе. После этого кредитная организация обратилась в окружной суд с кассационной жалобой.



Вчера, 9 января, окружной арбитражный суд удовлетворил жалобу, отменил решение и апелляционное определение и вернул дело в областной арбитраж на новое рассмотрение.