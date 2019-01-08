Студентов педуниверситета из Екатеринбурга «загоняют» на кубок ректора по самбо

09:59 | 10.01.2019

Преподаватели и студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета жалуются на руководство образовательного учреждения. Дело в том, что средства образовательного учреждения будут расходованы на организацию и проведение спортивных соревнований, которые состоятся 11 января во Дворце игровых видов спорта.



Недоумение вызывает тот факт, что всероссийский турнир «Кубок ректора РГППУ по самбо среди юношей и девушек 17-18 лет» носит название не самого университета, а непосредственно ректора.



Студенты заявляют, что явка для них обязательна, а преподавателей даже попросили сдвинуть время экзаменов на послеобеденное время, чтобы создать массовость мероприятия.