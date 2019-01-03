В Екатеринбурге пропала 14-летняя школьница

22:29 | 9.01.2019

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге объявили в розыск 14-летнюю девочку, которая не вернулась после школы домой. Последний раз её видели в 14 часов дня, куда дальше пошёл ребёнок, родителям не известно.



Приметы девочки: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, на правой щеке небольшой шрам.



Была одета в темно-синие джинсы, коричневые угги и темно-синюю куртку.