Проезд в метро Екатеринбурга может подняться до 32 рублей

21:37 | 9.01.2019

Фото: yekaterinburg.sm-news.ru

Проезд в метрополитене Екатеринбурга может резко скакнуть вверх с 28 рублей до 32-х. Эти дополнительные 4 рубля, которые городская подземка будет получать от сотен пассажиров ежеминутно, пойдут на тотальную модернизацию вагонов.



А всё дело в том, что в нашем подземелье водятся исключительно раритетные составы 1988-1989 годов выпуска, срок и эксплуатации вот-вот закончится. Поэтому если эти вагоны срочно не обновиться, то по закону уже со следующего года ездить они уже не смогут. В связи с этим власти Екатеринбурга пошли на не совсем крайние, но решительные меры: засчёт поднятия стоимости проезда в метро отреставрировать ветхие составы.



«Новый состав стоит 240 миллионов рублей, как большой детский садик, – объясняет мэр уральской столицы Александр Высокинский. – Мы купили 30 лет назад 11 составов. Срок их эксплуатации вышел. Сейчас мы либо покупаем 11 новых, либо примерно за 40% стоимости нового состава ремонтируем то, что сегодня есть, и тем самым продлеваем срок их эксплуатации еще на 15 лет».



В мэрии решили остановиться на втором варианте. Объясняют: если даже не поскупиться и потратить бюджетные деньги на новые вагоны, которые прослужат треть века, то велика вероятность, что через какие-то 15 технологии могут сильно измениться, а новокупленный транспорт – просто устареть.



Два состава уже отремонтировали. Сделали это два разных предприятия. Они полностью заменили интерьеры, поставили антивандальные сиденья, оборудовали места для инвалидов-колясочников. Внутренние стены теперь отделаны стеклопластиком. Новая система вентиляции пропускает воздух сверху вниз, а не с одного конца вагона в другой. Также обновленный состав может похвастаться противопожарной системой, которая сама находит огонь и сама его тушит.



Возвращаясь к вопросу о повышении стоимости проезда в екатеринбургском метро, то в городской администрации уверяют: такие меры будут приняты всего до 2027 года.



«Мы сейчас в переговорах с областным министерством транспорта, – рассказывает Александр Высокинский. – Но надбавка будет не 10 рублей точно, и не 5. Все в пределах 3-4 рублей. На эти деньги можно обновить весь парк. Если инвестиционная надбавка будет утверждена, то мы пойдем опережающими темпами – просто возьмем кредит на модернизацию составов, и потом уже будет рассчитываться по нему».