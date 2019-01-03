В этом году на метро Екатеринбурга власти готовы потратить 100 миллионов рублей

21:33 | 9.01.2019

Фото: ru-metro.livejournal.com

В 2019 году городской метрополитен Екатеринбурга «проглотит» порядка 100 миллионов рублей. Уточняется, что вероятнее всего эти деньги пустят на строительство второй ветки метро. Об этом журналистам сообщил глава уральской столицы Александр Высокинский.



Вопрос о продолжении строительства метрополитена, в частности о строительстве второй ветки и продлении первой, поднимается в городе регулярно, в том числе в связи с приближением его 300-летия в 2023 году. Однако пока этот вопрос не решён: неизвестны ни сроки, ни объемы финансирования.



«Мы заложим в этом году средства на проектирование, предпроектные работы и все остальное, потому что невозможно просить у федерации денег, пока нет проекта», – сказал Высокинский, уточнив, что речь идет о порядка 100 миллионах рублей.



Напомним, городской метрополитен запустили в 1991 году за счёт государственных средств. В метро Екатеринбурга всего одна линия, состоящая всего из восьми станций. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 миллионов человек.