После праздников в Свердловской области образовался дефицит донорской крови

Как сообщается на сайте областной станции переливания крови, после новогодних праздников на Среднем Урале зафиксирован дефицит донорской крови. По статистике именно на новогодние каникулы выпадает наибольшее количество травм и несчастных случаев, которые требуют срочного переливания крови.На сегодняшний день востребованы все групп крови, но особенно с отрицательным резусом.Для того чтобы обеспечить достаточные запасы донорской крови специалисты станции работали даже в праздники, и возлагали большие надежды на первые рабочие дни. Но надежды не оправдались.«Большие надежды возлагали на первый рабочий день после длительных выходных. Однако, 9 января кровь сдали всего 50 человек. Это в три раза меньше, чем обычно!», – говорится в сообщении на сайте станции.В сообщении отмечается, что прийти на станцию переливания могут как доноры со стажем, так и любой желающий старше 18 лет. Стоит помнить, что к сдаче крови допускаются женщины с весом от 50 килограммов и мужчины с весом от 60 килограммов. Не нужно забывать и том, что за двое суток перед кроводачей необходимо отказаться от алкоголя, за три часа не курить и накануне не есть жирной пищи.Всех желающих оказать помощь, и сдать свою кровь, ждут по адресу: Екатеринбург, улица Пальмиро Тольятти, 8 «Областная станция переливания крови». Станция работает с 8.00 до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт.Ближайшая донорская суббота запланирована на 26 января.