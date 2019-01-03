Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

17:19 | 9.01.2019

Следственный комитет начал проверку по факту охоты, устроенной на лосей полицейским из Первоуральска. В истории прозвучала фамилия известного полковника

В Следственный отдел по городу Первоуральск регионального СКР поступили материалы проверки в отношении сотрудника отдельного батальона ППСП города Андрея Подгорбунских. Подтвердить данную информацию официально пока не представилось возможным, а в следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области пока её не комментируют.

Полицейский был остановлен инспекторами ГИБДД вечером 30 декабря на 298-ом километре автодороги «Екатеринбург-Пермь». Он ехал в автомобиле «Nissan Pathfinder» 2013 года выпуска, принадлежащем его супруге. Инспекторы обнаружили в прицепе туши двух лосей, о чем сообщили в дежурную часть ОМВД Первоуральска.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что убой лосей совершен Подгорбунских в 8 километрах от деревни Черемша. При себе у него имелось ружье и разрешения на добычу лосей, выданные на другие лица. Так, одно из разрешений было выдано гражданину Марселю С. в Динасовском охотхозяйстве 2 октября 2018 года (по данным издания, также является сотрудником правоохранительных органов), а второе – Андрею Д. 28 сентября председателем Первоуральского общества охотников и рыболовов Василием Мельниковым. Каким образом они оказались у полицейского, неизвестно. Кроме этого, документы заполнены ненадлежащим образом.

Также, по некоторой информации, у Андрея Подгорбунских при себе имелось разрешение на добычу копытных животных, оформленное на Юрия Жолобова – начальника Управления организации дознания ГУ МВД России по Свердловской области. В распоряжении редакции имеются реквизиты документа: серия 66 № 826395, разрешение действительно до 31.12.2018, выдано на имя Жолобова Юрия Павловича. Впрочем, не исключено, что сам полковник даже и не был в курсе того, что по его разрешению кто-то охотился, а документ Подгорбунских получил от третьих лиц.

Собеседники veved.ru поясняют, что Подгорбунских был вправе охотиться на лосей, но только при коллективной охоте, когда рядом с ним бы присутствовал обладатель лицензии. В противном случае, в его действиях формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Процессуальное решение ввиду статуса Подгорбунских предстоит принять сотрудникам Следственного комитета.

Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

22:29 | 9.01.2019
В Екатеринбурге пропала 14-летняя школьница

22:12 | 9.01.2019
Водителя, сбившего в Екатеринбурге на Фурманова троих человек, оставят в СИЗО до середины апреля

21:37 | 9.01.2019
Проезд в метро Екатеринбурга может подняться до 32 рублей

21:33 | 9.01.2019
В этом году на метро Екатеринбурга власти готовы потратить 100 миллионов рублей

19:05 | 9.01.2019
Уральская «Шурыгина»: в Каменске-Уральском «изнасилованная» девушка едва не отправила спортсмена за решетку

18:02 | 9.01.2019
В центре Перми организован новый ТОС

17:57 | 9.01.2019
В Перми собрали более 300 тысяч рублей для тяжелобольных детей

17:55 | 9.01.2019
После праздников в Свердловской области образовался дефицит донорской крови

17:50 | 9.01.2019
Пассажиропоток пермского аэропорта за год вырос на 13,5%

17:40 | 9.01.2019
В новогодние каникулы главный ледовый городок Перми посетили более 200 тысяч гостей

17:34 | 9.01.2019
В новогоднюю ночь в Екатеринбурге на свет появились 30 малышей

17:19 | 9.01.2019
Следственный комитет начал проверку по факту охоты, устроенной на лосей полицейским из Первоуральска. В истории прозвучала фамилия известного полковника

16:59 | 9.01.2019
В Перми жильцам многоквартирного дома вернут более 180 тысяч за отопление и горячую воду

16:42 | 9.01.2019
В новогодние каникулы в Кургане пожары унесли жизни трех человек

16:41 | 9.01.2019
В мэрии Екатеринбурга подсчитали количество посетителей ледового городка

16:33 | 9.01.2019
Сборная Прикамья стала призером «Рождественского турне-2019»

16:09 | 9.01.2019
Лучшие драмы 2018 года

15:39 | 9.01.2019
Топ-менеджер нефтехимического холдинга назначен на пост вице-губернатора Курганской области

15:26 | 9.01.2019
Жителя Екатеринбурга отправили в колонию на шесть лет за мошенничество с кредитами

15:04 | 9.01.2019
Департамент лесного хозяйства Свердловской области присоединили к министерству природных ресурсов и экологии

14:54 | 9.01.2019
Курганец в Рождество зарезал ножом гостя во время застолья

14:30 | 9.01.2019
В УФАС еще не определились, обжаловать ли решение суда по Дмитрию Полянину

14:29 | 9.01.2019
В Екатеринбурге перед судом предстанут наркокурьеры, маскировавшие наркотики под камни

14:17 | 9.01.2019
Более 50 тысяч кубометров снега вывезено с пермских улиц в новогодние каникулы

14:11 | 9.01.2019
Пермский край признан лидером экспорта среди субъектов России

14:11 | 9.01.2019
Депутат Госдумы от Свердловской области вошел в топ-список самых активных парламентариев

13:44 | 9.01.2019
В Курган приедет с рабочим визитом министр строительства Владимир Якушев

13:39 | 9.01.2019
В этом году Дягилевский фестиваль готовится принять более 14 тысяч гостей

13:26 | 9.01.2019
Полицейские изъяли у жительницы Кушвы самогонный аппарат

13:12 | 9.01.2019
Свердловское УФАС «пригрозило» застройщикам

13:04 | 9.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 января 2019 года

12:53 | 9.01.2019
Пермяков приглашают на лыжный ультрамарафон

12:53 | 9.01.2019
Курганец пытался украсть и выпить на глазах у сотрудников супермаркета алкоголь

12:42 | 9.01.2019
Ледовый городок на пермской эспланаде закрыт на техобслуживание

12:34 | 9.01.2019
К концу недели в Перми сильно потеплеет

12:05 | 9.01.2019
Свердловский общественник отрицает свое назначение в «мусорный» ЕМУП

11:35 | 9.01.2019
Свердловское правительство намерено взыскать с компании Карапетяна 23 миллиона рублей

11:05 | 9.01.2019
В новогодние каникулы жители Зауралья побили свой рекорд по вызовам экстренных служб

10:58 | 9.01.2019
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина

10:52 | 9.01.2019
Екатеринбургский «Водоканал» за 2018 год подключил к сетям 75 новых объектов

10:21 | 9.01.2019
В ДТП на окраине Екатеринбурга пострадал ребенок

10:11 | 9.01.2019
На свердловской трассе вспыхнула иномарка

09:54 | 9.01.2019
Банде «Тропиканки» вынесли новый приговор

09:52 | 9.01.2019
Мэрия Екатеринбурга готова заплатить 30 миллионов рублей за отлов и содержание бездомных собак

08.01.2019

20:37 | 8.01.2019
Отмена двух автобусных маршрутов в Екатеринбурге вызвала недовольство у горожан

комментариев: 1

19:21 | 8.01.2019
Санкт-петербургский СКА разгромил уральский «Автомобилист»

18:42 | 8.01.2019
На окраине Екатеринбурга пройдёт Рождественский полумарафон

18:37 | 8.01.2019
Обычная зима: прогноз погоды в Свердловской области на первые рабочие дни нового года. – 35 °С только на севере

15:39 | 8.01.2019
Тагил рулит: пьяный житель Нижнего Тагила на спор выпрыгнул с балкона, не открывая окна

14:41 | 8.01.2019
Екатеринбургские полицейские проводят операцию «Комендантский патруль»





Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 