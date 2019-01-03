Следственный комитет начал проверку по факту охоты, устроенной на лосей полицейским из Первоуральска. В истории прозвучала фамилия известного полковника

17:19 | 9.01.2019

В Следственный отдел по городу Первоуральск регионального СКР поступили материалы проверки в отношении сотрудника отдельного батальона ППСП города Андрея Подгорбунских. Подтвердить данную информацию официально пока не представилось возможным, а в следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области пока её не комментируют.



Полицейский был остановлен инспекторами ГИБДД вечером 30 декабря на 298-ом километре автодороги «Екатеринбург-Пермь». Он ехал в автомобиле «Nissan Pathfinder» 2013 года выпуска, принадлежащем его супруге. Инспекторы обнаружили в прицепе туши двух лосей, о чем сообщили в дежурную часть ОМВД Первоуральска.



На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что убой лосей совершен Подгорбунских в 8 километрах от деревни Черемша. При себе у него имелось ружье и разрешения на добычу лосей, выданные на другие лица. Так, одно из разрешений было выдано гражданину Марселю С. в Динасовском охотхозяйстве 2 октября 2018 года (по данным издания, также является сотрудником правоохранительных органов), а второе – Андрею Д. 28 сентября председателем Первоуральского общества охотников и рыболовов Василием Мельниковым. Каким образом они оказались у полицейского, неизвестно. Кроме этого, документы заполнены ненадлежащим образом.



Также, по некоторой информации, у Андрея Подгорбунских при себе имелось разрешение на добычу копытных животных, оформленное на Юрия Жолобова – начальника Управления организации дознания ГУ МВД России по Свердловской области. В распоряжении редакции имеются реквизиты документа: серия 66 № 826395, разрешение действительно до 31.12.2018, выдано на имя Жолобова Юрия Павловича. Впрочем, не исключено, что сам полковник даже и не был в курсе того, что по его разрешению кто-то охотился, а документ Подгорбунских получил от третьих лиц.



Собеседники veved.ru поясняют, что Подгорбунских был вправе охотиться на лосей, но только при коллективной охоте, когда рядом с ним бы присутствовал обладатель лицензии. В противном случае, в его действиях формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Процессуальное решение ввиду статуса Подгорбунских предстоит принять сотрудникам Следственного комитета.



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