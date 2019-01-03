В мэрии Екатеринбурга подсчитали количество посетителей ледового городка

16:41 | 9.01.2019

Фото Юрия Ломакина

Ледовый городок на площади 1905 года в новогодние каникулы посетили около 390 тысяч гостей и жителей Екатеринбурга. Об этом сообщил руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков. Он отметил, что в настоящий момент посещаемость держится на уровне прошлого года. «Это хороший результат – городок работал с максимальной нагрузкой. Принять большее количество гостей площадка не смогла бы физически», – пояснил он.



В ночь на 1 января 2019 года в массовых гуляниях приняли участие около восьми тысяч человек. В среднем ледовый городок ежедневно посещали 32,5 тысяч человек. Стоит отметить, что новогодние мероприятия состоялись без происшествий.



Напомним, Новогодний городок посвящен 140-летию со дня рождения уральского писателя Павла Петровича Бажова.



В пресс-службе мэрии отмечают, что главная елка Екатеринбурга будет работать ежедневно до 29 января. В случае, если посещаемость ледового городка останется высокой и позволят погодные условия, может быть принято решение о продлении его работы.