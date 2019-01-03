Жителя Екатеринбурга отправили в колонию на шесть лет за мошенничество с кредитами

15:26 | 9.01.2019

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя уральской столицы Евгения К. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). В результате своих преступных действий Кравцов и его соучастник путем обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих 19 кредитным организациям, на общую сумму свыше 47,9 млн. рублей.



В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что Евгений К., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с жителем г. Екатеринбурга, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, мошенническим способом похищал средства банков.



Так, Евгений К. и его подельник привлекали граждан, не осведомленных об их намерениях, изготавливали фиктивные справки и вносили записи в трудовые книжки о том, что они якобы трудоустроены в одну из афиллированных с ними организаций, вводя банки в заблуждение относительно платежеспособности заёмщиков.



В дальнейшем полученные кредитные денежные средства физические лица должны были принести в офис Евгению К., за что получали разовое вознаграждение (процент от суммы кредита). Кроме того, была акция «приведи друга»: если «друг» прокредитуется и принесет денежные средства в компанию на их условиях, физическое лицо, которое «привело друга», получало бонус.



В свою очередь, Евгений К. и его соучастник уверяли граждан, что данные денежные средства они якобы вкладывают в сверхприбыльные проекты. С гражданами заключался договор займа, в соответствии с которым компания брала на себя обязательства по погашению кредитов, однако на самом деле злоумышленники не желали и не имели фактической возможности исполнения обязательств.



Октябрьский районный суд назначил Евгению Кравцову наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.