Департамент лесного хозяйства Свердловской области присоединили к министерству природных ресурсов и экологии

15:04 | 9.01.2019

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присоединении департамента лесного хозяйства к министерству природных ресурсов и экологии Среднего Урала.



С 9 января, в соответствии с указом губернатора, все функции и полномочия департамента переданы министерству, и они начали работать как один исполнительной орган государственной власти Свердловской области.



Как отмечает министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, объединение департамента с министерством позволит более эффективно реализовывать на территории Среднего Урала все положения природоохранного законодательства как федерального, так и регионального уровней.



Глава присоединённого к министерству природных ресурсов департамента — Олег Сандаков, судя по всему, получил новую, двойную должность — заместителя министра и директора департамента лесного хозяйства.