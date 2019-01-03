В УФАС еще не определились, обжаловать ли решение суда по Дмитрию Полянину

14:30 | 9.01.2019

Фото: ОТВ

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области вероятнее всего, будет обжаловать решение Кировского районного суда Екатеринбурга, который сегодня, 9 января, отменил постановление УФАС о возбуждении административного производства в отношении главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Дело было возбуждено по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом».



В пресс-службе свердловского УФАС отметили, что после получения и изучения судебного решения в ведомстве определятся, обжаловать его или нет.



Напомним, что сам Дмитрий Полянин сегодня не появился в суде, вероятно, опасаясь вопросов со стороны коллег-журналистов. Его интересы представляли юрист и главный бухгалтер. Гособвинение поддерживал старший помощник прокурора Кировского района Екатеринбурга. Санкция по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. В случае повторного нарушения грозит дисквалификация.



11 января в Кировском районном суде будет рассматриваться второй административный протокол о привлечении Полянина к ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством». Главреду «Областной газеты» грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.



Также 11 января будут рассмотрены два других протокола по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ, где стороной по делу проходит уже не Дмитрий Полянин, а возглавляемое им ГБУ СО «Редакция Газеты «Областная газета». Рассматривать материалы будет судья Крестина Упорова.