В Екатеринбурге перед судом предстанут наркокурьеры, маскировавшие наркотики под камни

Как сообщает в пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, в Екатеринбурге задержана банда наркокурьеров, члены которой распространяли наркотическое зелье в столице Урала.Члены группы, двое мужчин и женщина, все жители Екатеринбурга, действовали по принципу «хочешь лучше спрятать - положи на самое видное место». Мужчины расфасовывали наркотики таким образом, что те становились похожими на обыкновенные камни, после чего «камни» оставлялись во дворах жилых домов, у гаражей и продуктовых магазинов.Стоит отметить, что оптовыми поставками занималась женщина, передавая крупные партии «товара» своим подельникам для фасовки и распространения, хотя распространением не брезговала и сама.«При проведении личного досмотра полицейские изъяли у одного из мужчин 15 пластилиновых слепков с гашишем. В съемной комнате женщины в сейфе был обнаружен пластиковый контейнер с пятью брикетами гашиша. В жилище третьего пособника также были найдены такие брикеты», - говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по УрФО.Сразу после задержания оперативными сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский были изъяты 6 «закладок», сделанных распространителями.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, проведены несколько экспертиз и исследований, в том числе, дактилоскопическое, позволившее доказать причастность сбытчицы и ее пособников к распространению наркотиков.