Депутат Госдумы от Свердловской области вошел в топ-список самых активных парламентариев

14:11 | 9.01.2019

Депутатов Государственной Думы расставили по коэффициенту полезного действия от их работы. Данные опубликованы в пятом интегральном рейтинге депутатов Государственной Думы, составленным экспертами Портала «Депутат Клуб». Рейтинг выпускается каждые полгода по итогам весенней и осенней сессии федерального парламента.



Впервые, победителем рейтинга стал депутат от Свердловской области Павел Крашенинников. Рейтинг его КПД составил 79.82. Второе место среди представителей Среднего Урала у Андрея Альшевских (39.62). «Бронзовым призером» стал депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин (36.27). Далее расположились Игорь Торощин (4 место, 33.99), Андрей Ветлужских (5 место, 31.08), Зелимхан Муцоев (6 место, 35.11). Лев Ковпак (7 место, 21.89), Максим Иванов (8 место, 21.79), Даниил Шилков (9 место, 19.62), Александр Петров (10 место, 18.79), Алексей Балыбердин (11 место, 18.75), Сергей Бидонько (12 место, 17.53), Сергей Чепиков (13 место, 17.38). Замыкает рейтинг свердловских депутатов единственный представитель КПРФ в Госдуме Николай Езерский (14 место, 16.96).



Стоит отметить, что, в сравнении с коллегами из других регионов, свердловские депутаты малоактивны. Только первые пятеро вошли в сотню наиболее эффективных депутатов осенней сессии 2018 года. Составители рейтинга отмечают, что нагрузка между депутатами распределена неравномерно. Есть максимально активные и пассивные, но основная масса работает на 30% своей возможной мощности.



При этом, рейтинг КПД депутатов за осень 2018 года продемонстрировал существенный рост показателей ряда свердловских депутатов по ключевому показателю рейтинга КПР - Индексу активности депутата в Госдуме. Это соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию. Здесь у единороса Павла Крашенинникова - второе место, а у Дмитрия Ионина – 13 место среди всех депутатов Госдумы. В тридцатку эффективных депутатов по работе в Госдуме также попал Андрей Альшевских.



Также важным показателем оценки депутатов является экспертный индекс работы депутата в регионе. Более 800 федеральных и региональных экспертов оценивают работу депутата с жителями, органами власти, региональными элитами, а также работу в сети Интернет. Наиболее яркие оценки экспертов по регионам публикуются отдельно.



Так, политолог Михаила Коробельникова заявил в рамках исследования, что «Дмитрий Ионин начинает восприниматься как политик федерального уровня, защищающий интересы простых людей».

