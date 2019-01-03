Полицейские изъяли у жительницы Кушвы самогонный аппарат

13:26 | 9.01.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники полиции Кушвы пресекли незаконную реализацию спиртосодержащей продукции, которую в одном из домов по улице Центральная изготавливала местная жительница. В ходе «проверочной закупки» полицейскими был установлен факт продажи алкоголя. При осмотре помещения изъяты самогонный аппарат емкостью 20 литров и пластиковая пятилитровая бутылка. Её содержимое будет отправлено на экспертизу.



Как выяснилось, данная гражданка, 1973 года рождения, ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности», но наказание в виде значительной суммы штрафа ее не остановило и она вновь стала торговать сомнительного качества спиртным.



Женщина пояснила, что торговала самогоном, так как хотела поправить свое тяжелое материальное положение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

