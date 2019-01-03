Свердловское УФАС «пригрозило» застройщикам

13:12 | 9.01.2019

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области объявило предостережение директору АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Валерию Ананьеву в связи с его публичным заявлением в СМИ о том, что объективно рыночные цены не недвижимость вырастут. По мнению УФАС, такое поведение представителя застройщика может привести к нарушению федерального закона «О защите конкуренции». Аналогичное предостережение объявлено вице-президенту ООО «Корпорация «Маяк» Антону Бездворному, который заявил о том, что в 2019 году цена на первичное жилье устремятся вверх.