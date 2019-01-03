Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 января 2019 года

13:04 | 9.01.2019

За прошедшие сутки с 08:00 08.01.2019г. до 08:00 09.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 90 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 65 противоправных деяний. Из них: одно убийство, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 21 кража, в том числе три квартирные, шесть фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло три ДТП с пострадавшими, в которых травмы различной степени тяжести получили три человека, в том числе один ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 17 массовых мероприятий, в которых приняло участие 11 680 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовался 101 полицейский, 91 работник частных охранных предприятий, три представителя ДНД, 25 сотрудников Росгвардии, 103 представителя контрольно-ревизионной службы. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.