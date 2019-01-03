Свердловский общественник отрицает свое назначение в «мусорный» ЕМУП

12:05 | 9.01.2019

Член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин прокомментировал информацию, появившуюся сегодня в СМИ о якобы своем трудоустройстве в ЕМУП «Спецавтобаза». По словам общественника, данная информация не соответствует действительности, более того, ему даже не поступало предложений о трудоустройстве в ЕМУП.



«Чушь полная. Кем я туда пойду? Водителем? Если это будет мусоровоз марки «Бентли», то может и соглашусь», – шутит Валерий Черкашин.



По его словам, в 1986 году он уже работал на «Спецавтобазе», после чего ушел служить в армию.