Свердловское правительство намерено взыскать с компании Карапетяна 23 миллиона рублей

11:35 | 9.01.2019

ГКУ СО «Управление автодорог» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ООО «СУ-196», совладельцем которой является семья экс-депутата Заксобрания Армена Карапетяна. «УАД» намерено взыскать с компании почти 23 миллиона рублей штрафных санкций по одному из госконтрактов. Предварительное судебное заседание состоится 21 января.



Напомним, что ранее ООО «СУ-196» была одной из крупнейших компаний в регионе по строительству и ремонту автодорог, но в 2017 году УФАС внесло её в список неблагонадежных поставщиков сроком на два года. Причиной такого решения управления послужил плохой ремонт участка дороги Ревда — Мариинск — Краснояр. Стоимость госконтракта, разыгранного в июне 2016 года, составила 66,6 миллиона рублей. Реализация госконтракта привела к обыскам в компании и возбуждению уголовного дела, которое впоследствии было закрыто.