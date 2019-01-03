Екатеринбургский ХК «Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина

10:58 | 9.01.2019

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», не смотря на разгромный проигрыш со счётом 0:6 питерскому СКА во вчерашней игре на своём поле, вышел в плей-офф Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба клуба.



В сообщении уточняется, что вчера в параллельном матче в Уфе клуб «Куньлунь» уступил ХК «Салават Юлаев», именно благодаря этому «Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина.



Напомним, что «Автомобилист» занимает второе место в регулярном чемпионате КХЛ.