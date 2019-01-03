Екатеринбургский «Водоканал» за 2018 год подключил к сетям 75 новых объектов

10:52 | 9.01.2019

Фото пресс-службы МУП «Водоканал»

По итогам минувшего 2018 года ЕМУП «Водоканал» подключил в Екатеринбурге 75 новых объектов к сетям водоснабжения и водоотведения, для чего было построено больше пяти километров инженерных сетей. Среди подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения оказались 33 жилых комплекса, в том числе «Первый Николаевский». В число нежилых объектов вошли торговые и офисные центры, храмы, медицинский центр, объекты культурного наследия, «общежитие для студентов и многие другие.



В пресс-службе ЕМУП отмечают, что в соответствии с проектом все жизненно важные коммунальные сети должны располагаться на глубине 9 метров.

Значительную часть подключений в центре города мастера «Водоканала» отложили на осенне-зимний период, так как во время проведения игр чемпионата мира в Екатеринбурге объем плановых строительных работ был ограничен. В остальных районах города работы продолжались в течение всего 2018 года, благодаря чему общее количество новых сетей, проложенных ЕМУП «Водоканал» составило почти 3 500 погонных метров сетей водоснабжения и более 1,5 тысяч погонных метров канализационных сетей.



Количество заявок на подключение к сетям «Водоканала» новостроек Екатеринбурга в 2019 году также уже превышает показатель в 70 объектов.