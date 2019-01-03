В ДТП на окраине Екатеринбурга пострадал ребенок

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети, произошло накануне вечером 8 января в Екатеринбурге. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 22-х летний водитель автомашины «Дуэ Джентра» (стаж вождения 5 лет) при движении по улице Светлореченская не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с автомашиной «Шкода Октавиа».В результате ДТП пострадали два пассажира автомашины «Шкода Октавиа», в том числе 6- летний мальчик, находящийся в автомашине на заднем пассажирском сидении. Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, ремнем безопасности был не пристегнут, сообщает отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.Бригадой скорой медицинской помощи ребенок был доставлен в 9 детскую больницу с предварительным диагнозом – перелом левой бедренной кости. Водитель «Шкоды Октавиа» получил множественные порезы лица и головы.Транспортные средства получили значительные механические повреждения, с места происшествия были эвакуированы спецавтотранспортом.