На свердловской трассе вспыхнула иномарка

10:11 | 9.01.2019

Поздним вечером 8 января на 280-ом километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» на территории Тугулымского городского округа загорелся автомобиль «Мазда 6», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. В тушении пожара была задействована 1 единица техники, 6 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3-х минут. Несмотря на помощь сил МЧС, транспортное средство восстановлению не подлежит.



Также утром 9 в Екатеринбурге на улице Начдива Онуфриева загорелся моторный отсек автомобиля «Hyundai Matrix». В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут.