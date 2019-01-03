Банде «Тропиканки» вынесли новый приговор

09:54 | 9.01.2019

Алапаевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи членов так называемой семейной «банды Тропиканки». В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой»).



Установлено, что индивидуальный предприниматель Наталья Глаголева, торгующая изделиями из кожи и меха, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, согласно которому она была вправе реализовывать кредиты банка, предоставляемые на покупку товара. Глаголева предложила своей знакомой Светлане Степенько – Тропиканке, у которой перед ней имелась задолженность по кредиту, подыскивать лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни. Впоследствии оформлять по их документам кредит в банке и присваивать эти деньги себе.



На листах бумаги, которые передавались заемщикам, Светлана Степенько указывала не соответствующие действительности сведения о месте работе, должности, зарплате, месте проживания. После заключения кредитного договора заемщик передавал денежные средства Степенько. Для придания платежеспособности для потенциального заемщика изготовлялись фальшивые копии трудовых книжек и справки по форме 2-НДФЛ.



От действий преступной группы пострадали 4 банка и три микрофинансовые организации, сумма ущерба которых составила свыше 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По информации источников, знакомых с ходом следствия, на потерпевших оформлялись микрозаймы в офисах компаний «Быстрые деньги» и «Удобные деньги». Суммы разные — от 3 до 18 тысяч рублей. Также оформлялись потребительские кредиты в различных финансовых организациях (например, в «ОТП-Банке») на 50–70 тысяч рублей.



Алапаевский городской суд назначил Светлане Степенько за 39 преступлений (мошенничеств) наказание, с учетом назначенного наказания по приговору Свердловского областного суда, в виде 18 лет лишения свободы. Сожителю её дочери Вячеславу Неглецу за 27 преступлений (мошенничеств) - наказание, с учетом назначенного наказания по приговору Свердловского областного суда, в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы, Евгению Шешукову – 3 года 6 месяцев лишения свободы, возлюбленному Тропиканки Илье Муравьеву - за 17 преступлений (мошенничеств) наказание, с учетом назначенного наказания по приговору Свердловского областного суда, в виде 22 лет лишения свободы. Наталье Глаголевой – за 12 преступлений (мошенничеств) наказание, с учетом назначенного наказания по приговору Свердловского областного суда, в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы; Виктории Ярыныч за 12 преступлений суд назначил наказание в виде 2 лет 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, Оксане Костроминой за 2 преступления – обязательные работы на 480 час.



Напомним, что после того как подельники узнали о том, что банк начал проверку по вышеуказанным кредитам, людей начали убивать. Одного мужчину заживо сожгли вместе с домом (причинение смерти было решено инсценировать под несчастный случай в результате неосторожного обращения потерпевшего с огнем), другому разбили голову металлическим прутом. А женщину-должницу бросили в мороз в лесном овраге, где она и замерзла. Деятельность банды была изобличена оперативниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области.