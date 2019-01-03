Мэрия Екатеринбурга готова заплатить 30 миллионов рублей за отлов и содержание бездомных собак

09:52 | 9.01.2019

Фото: orel.glavny.tv

Подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных собак ищет Администрация Екатеринбурга. Объявление об этом появилось на сайте госзакупок. Согласно конкурсной документации за выполнение этой работы мэрия готова заплатить 30 890 500 рублей за год.



В стоимость оплачиваемых работ входит отлов и транспортировка 2800 животных в пункты кратковременного содержания (ПКС), а после выдачи заключений ветеринара и кинолога, пребывание 2270 собак там. Помимо этого, 330 животных должны быть стерилизованы, и еще в течение месяца содержаться в ПКС. Кроме того, в эту же стоимость входит оборудование пяти помещений для содержания собак, которые после прохождения всех необходимых процедур, обретут нового хозяина и будут дожидаться его в этих помещениях. Не должен забыть подрядчик и про оплату аренды всего этого хозяйства, чтобы ненароком вместе с животными не оказаться на улице.



Заявки от желающих принять участие в конкурсе принимаются до 18 января. Контракт будет действовать до 27 декабря 2019 года.