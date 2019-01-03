Отмена двух автобусных маршрутов в Екатеринбурге вызвала недовольство у горожан

20:37 | 8.01.2019

Фото: Елена Калегина

Отмена автобусных маршрутов 024 и 04 с 1 января в Екатеринбурге вылилась в неудобства для горожан. Пассажиры жалуются, что 024 маршрут («2-ая Новосибирская - Хладокомбинат №3») был всегда востребован, как и 04 – это единственный автобус, на котором жители уральской столицы могли доехать до базы ОМОН на улице Крауля (конечная ТК «Новомосковский»), за которой расположено несколько коллективных садов. В них круглогодично проживают более сотен семей, которые теперь вынуждены идти пешком до Радиотехникума по неосвещенной дороге, по которой, помимо прочего, бегают бездомные собаки.



С началом садоводческого сезона проблема еще больше обострится, поэтому единственный выход, считают владельцы садовых домиков – продлить 38 или 2 маршрут до базы ОМОН (сейчас они ходят только до Радиотехникума). Это также позволит и решить транспортную проблему для посетителей гипермаркета «Леруа Мерлен», расположенного около «Новомосковкого рынка». Если доехать до него пассажиры могут на 25 маршруте, то уехать уже не получится – придется пешком с тяжелыми покупками или до ТЦ «Мега» или до Радиотехникума. Садоводы надеются, что их поддержит кто-либо из депутатов.



Напомним, что 024 и 04 маршруты мэрия отменила в связи с окончанием срока действия на их обслуживание. Продлевать администрация их не стала, аргументируя свою позицию тем, что они на 99% дублируют другие маршруты.