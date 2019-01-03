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20:37 | 8.01.2019
Фото: Елена Калегина
Отмена двух автобусных маршрутов в Екатеринбурге вызвала недовольство у горожан
С началом садоводческого сезона проблема еще больше обострится, поэтому единственный выход, считают владельцы садовых домиков – продлить 38 или 2 маршрут до базы ОМОН (сейчас они ходят только до Радиотехникума). Это также позволит и решить транспортную проблему для посетителей гипермаркета «Леруа Мерлен», расположенного около «Новомосковкого рынка». Если доехать до него пассажиры могут на 25 маршруте, то уехать уже не получится – придется пешком с тяжелыми покупками или до ТЦ «Мега» или до Радиотехникума. Садоводы надеются, что их поддержит кто-либо из депутатов.
Напомним, что 024 и 04 маршруты мэрия отменила в связи с окончанием срока действия на их обслуживание. Продлевать администрация их не стала, аргументируя свою позицию тем, что они на 99% дублируют другие маршруты.
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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