На окраине Екатеринбурга пройдёт Рождественский полумарафон

18:42 | 8.01.2019

Фото: marathonec.ru

На Ганиной Яме в субботу, 12 января, пройдёт Рождественский полумарафон, об этом рассказали организаторы забега.



Традиционный забег называют забегом белых ресничек. Участники смогут пробежать на выбор одну из трёх дистанций: 21 км, 10 км и 1 км. Старт мероприятия состоится в 11:00. Также организаторы отметили, что участие в марафоне стоит 1200 рублей, для пенсионеров и детей до 18 лет предусмотрена специальная цена – 700 рублей. На данный момент зарегистрированы 265 бегунов.



После забега участников ждёт рождественский обед в трапезной монастыря и Паломническом центре.



Напомним, в прошлом году участие в забеге приняли около 300 спортсменов.