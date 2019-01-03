Тагил рулит: пьяный житель Нижнего Тагила на спор выпрыгнул с балкона, не открывая окна

15:39 | 8.01.2019

Фото: ИА «Все новости». Окно балкона, через которое выпрыгнул мужчина

Как сообщает ИА «Все новости» 6 января в Нижнем Тагиле пьяный мужчина выпрыгнул с балкона дома по адресу Липовый тракт, 34.



По словам очевидцев, прыжок тагильчанин совершил, не открывая окна балкона, прямо через стекло. Как рассказал агентству собственный источник в правоохранительных органах, мужчина выпивал со своим знакомым, в процессе распития спиртного между друзьями возник спор о том, кому из них не слабо выпрыгнуть с балкона. Результатом спора стал прыжок прямо через стекло.



К счастью для «десантника» квартира находилась на втором этаже дома, и он остался жив, отделавшись, по словам соседей, переломом ноги.



В пресс-группе нижнетагильского управления МВД информацию о выпрыгнувшем с балкона мужчине агентству подтвердили, сказав, что данные о выпрыгнувшем с балкона мужчине поступили от медиков. Возраст пострадавшего и характер травм, полицейские не называют.