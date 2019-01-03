Екатеринбургские полицейские проводят операцию «Комендантский патруль»

14:41 | 8.01.2019

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Полиция Екатеринбурга проводит операцию «Комендантский патруль» с целью профилактики детской безнадзорности, об этом рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.



Главной задачей патрулей, как отметили в ГУ МВД, выявление детей, находящихся в общественных местах, в частности - в клубах, барах, кафе, на вокзалах, автостанциях и в торгово-развлекательных центрах без сопровождения законных представителей, особенно ночью. Полицейские создают мобильные группы для патрулирования мест концентрации несовершеннолетних, в период с 30 декабря по 7 января в ежедневных рейдах приняли участие более 500 полицейских.



На сегодняшний день полицейские выявили 30 фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в отделы полиции за время рейда доставили более 80 несовершеннолетних.