Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 января 2019 года

12:54 | 8.01.2019

За прошедшие сутки с 08:00 07.01.2019г. до 08:00 08.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 79 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 59 противоправных деяний. Из них: два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, 15 краж, в том числе две квартирные, семь фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло шесть ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ещё два человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 33 массовых мероприятия, в которых приняло участие 23 400 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 288 полицейских, 160 работников частных охранных предприятий, 28 представителей ДНД, 11 сотрудников Росгвардии, 10 казаков, 10 представителей контрольно-ревизионной службы. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.