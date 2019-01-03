Скончался судья екатеринбургского гарнизонного военного суда Валерий Ложкарев

11:41 | 8.01.2019

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В Екатеринбурге ночью 7 января от сердечного приступа скончался 42-летний судья екатеринбургского гарнизонного военного суда Валерий Ложкарев, сообщают "Аругменты и Факты-Урал".



Ложкарева по указу президента РФ Владимира Путина назначили судьёй 7 мая 2018 года. Он начинал свой путь в военной прокуратуре с должности следователя, далее стал помощником прокурора. Затем Ложкарев работал в прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа. С 2009 по 2015 он возглавлял военную прокуратуру в Гюмри. В конце 2015 года Ложкарева перевели военным прокурором в Анапу.



В марте 2017 года Ложкарев сдал квалификационный экзамен на должность судьи.