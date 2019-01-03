В Екатеринбурге стартовал «Тест-драйв» УрФУ для школьников

11:08 | 8.01.2019

Фото: пресс-служба УрФУ

В уральской столице во вторник, 8 января, начался «Тест-драйв» в Уральском Федеральном Университете, об этом рассказали в пресс-службе университета.



«Тест-драйв» - это акция для школьников выпускных классов, которая помогает познакомиться с жизнью в университете, посетить лекции по выбранным направлениям, а также принять участие в мастер-классах, интерактивных играх и других мероприятиях.



Отметим, в этом году в «Тест-драйве» принимают участие около 400 школьников из разных регионов России и Казахстана. Мероприятия акции будут проходить 8 и 9 января с 9:00 до 22:00.