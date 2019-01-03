В Екатеринбурге подвели итоги Международного Рождественского фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

17:02 | 7.01.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской Епархии

Сегодня, 7 января, завершился XIII Международный Рождественский фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда», проходивший около Храма на Крови в Екатеринбурге. В два часа дня жюри конкурса, под председательством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и главы Екатеринбурга Александра Высокинского, признало победителем композицию «Евангелие» Владимира Алманова и Александра Смоленцева.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской Епархии, в рождественском фестивале «Вифлеемская звезда» проходившем на площади около Храма-на-Крови в Екатеринбурге приняли участие 19 команд.



«Мастера из Санкт-Петербурга, Подмосковья, Твери, Перми, Соликамска и Нарьян-Мара, Екатеринбурга и области, всего 19 команд, с 29 декабря 2018 года создавали ледовые шедевры у Храма-на-Крови» - говорится в сообщении.



Темами фестиваля стали: «Праздник Рождества Христова», «Под Патриаршим омофором», «Христианский мудрец Иван Андреевич Крылов» к 250-летию баснописца, «Я была тогда с моим народом…» (к 130-летию Анны Ахматовой).



Для изготовления ледовых скульптур с Северского водоема было завезено 150 кубометров льда.