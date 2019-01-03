Объявлены победители Рождественских стартов в Екатеринбурге

14:53 | 7.01.2019

Фото: 24health.by

Победителем Рождественских стартов в Екатеринбурге в беге на 3000 метров стал россиянин Владимир Никитин – он преодолел дистанцию за 7 минут 46,46 секунды. Это – лучший результат сезона в мире.



Своим результатом Никитин побил достижение британца Сола Свини, который 4 января в Глазго Свини преодолел три километра за 7:56,78 секунды.



Еще один лучший результат сезона в мире показал Иван Ухов – олимпийский чемпион 2012 года с первой попытки преодолел планку на высоте 2,28 метра.



Отметим, легкоатлетическое состязание Рождественские старты проходит в Екатеринбурге ежегодно. Первыми победителями Рождественских стартов этого года среди мужчин стали Константин Шабанов с результатом 7,74 секунды, среди женщин - Кристина Сивкова (рекордсменка Европы среди юниоров) с результатом 7,23 секунды.