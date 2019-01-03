Новости дня
12:50 | 7.01.2019
Фото: hc-avto.ru
Вчера ХК «Автомобилист» вновь обыграл челябинский «Трактор»
В середине встречи первую шайбу в ворота «Трактора» забросил Денис Казионов. Еще раз изменить счет в пользу «Автомобилиста» удалось лишь на последней минуте третьего периода – тогда «Трактор» снял вратаря», а Илья Крикунов отправил шайбу в пустые ворота.
Отметим, что в нынешнем чемпионате КХЛ «Автомобилист» обыгрывает «Трактор» уже в третий раз. Следующая игра «Автомобилиста» состоится завтра, 8 января, в Екатеринбурге – на домашнем льду «Автомобилист» встретит санкт-петербургский СКА.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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