Вчера ХК «Автомобилист» вновь обыграл челябинский «Трактор»

12:50 | 7.01.2019

Фото: hc-avto.ru

Вчера, 6 января, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл в Челябинске местный «Трактор» - игра завершилась со счетом 0:2.



В середине встречи первую шайбу в ворота «Трактора» забросил Денис Казионов. Еще раз изменить счет в пользу «Автомобилиста» удалось лишь на последней минуте третьего периода – тогда «Трактор» снял вратаря», а Илья Крикунов отправил шайбу в пустые ворота.



Отметим, что в нынешнем чемпионате КХЛ «Автомобилист» обыгрывает «Трактор» уже в третий раз. Следующая игра «Автомобилиста» состоится завтра, 8 января, в Екатеринбурге – на домашнем льду «Автомобилист» встретит санкт-петербургский СКА.