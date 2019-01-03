В Невьянске разыскивается ушедший из дома и пропавший пенсионер

12:41 | 7.01.2019

Полиция и родственники разыскивают пропавшего в Невьянске Солдатова Виктора Николаевича, 1953 года рождения. 2 января текущего года пенсионер ушёл из дома и больше родные его не видели.



В день исчезновения Солдатов В. Н. был одет чёрный зимний костюм – тройка, вязаная шапка, чёрные ботинки.



Полиция Невьянска просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого мужчины, а также тех, кто мог видеть пропавшего в эти дни, сообщить об этом по номерам: 02 или 8(34356)2-38-68 – дежурная часть межмуниципального отдела МВД России «Невьянский»