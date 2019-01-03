В Свердловской области ожидается похолодание

12:16 | 7.01.2019

Фото: img-7.photosight.ru

Рождество принесло Свердловской области снежную и морозную погоду. Сегодня днем ожидается -8…-13 градусов, на севере области - до 16 градусов мороза. Ветер северо-западный с порывами до 16 м/с.



Следующие две ночи теплом также не порадуют: 8 и 9 января в области ожидается -13...-19 градусов, а днем в эти дни синоптики прогнозируют до -11...-15.