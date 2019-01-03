На главном Рождественском богослужении в Екатеринбурге собрались более 1,7 тысяч прихожан

11:28 | 7.01.2019

Фото: e1.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге на общегородском Рождественском богослужении, которое состоялось Свято-Троицком кафедральном соборе. Также праздничные богослужения прошли во всех храмах Екатеринбургской епархии.



Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Перед началом богослужения он поздравил прихожан с праздником и пожелал побольше тепла и душевности в нашей жизни и терпения друг к другу.



Отметим, что по случаю Рождества праздничные службы пройдут более чем в 30 тыс. храмов Русской православной церкви по всему миру.