Оперативники УЭБиПК нашли склад с алкогольным фальсификатом на Уралмаше

Оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области сегодня утром, 6 января, выявили оптовый склад с фальсифицированным алкоголем. Спиртное хранилось в двух гаражных боксах на Уралмаше в районе перекрестка Восстания-Ильича.Всего сотрудниками полиции было изъято более 10 тысяч бутылок, в том числе водки «Талка», «Финская», «Царская», «Рублевская» и др., и коньяка производства республики Казахстан с акцизными марками иностранного государства, а также «Старый Кенигсберг» с предположительно поддельными акцизами. В настоящее время оперативники устанавливают канал сбыта и поставки данной продукции, а также круг лиц, причастных к незаконной деятельности.Напомним, что аналогичный склад оперуполномоченные УЭБиПК выявили перед Новым годом, 30 декабря, в районе Кировского оптового рынка. Тогда было изъято более 7100 бутылок с алкогольной продукцией. В том числе – водки известных наименований («Золото славян», «Мырная», «Парламент» и др.), коньяка («Кизляр», «Старый Кенигсберг»). Кроме этого, было обнаружено и изъято несколько 10-ти литровых канистр с этиловым спиртом.