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15:09 | 6.01.2019

Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 5 января 2019 года

За прошедшие сутки с 08:00 05.01.2019г. до 08:00 06.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 96 преступлений.

В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 68 противоправных деяний. Из них: факт умышленного причинения вреда здоровью, два грабежа, 13 краж, в том числе одна квартирная, три факта мошенничества, 11 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе девять фактов хранения и два факта сбыта.

За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП с пострадавшими, в которых травмы различной степени тяжести получили 13 человек, в том числе один несовершеннолетний.

За минувшие сутки на территории области проведено 61 массовое мероприятие, в которых приняло участие 25500 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 222 сотрудника полиции, 127 представителей частных охранных предприятий, 17 членов ДНД, 10 сотрудников ОВО Росгвардии и 2 казака. Нарушений общественного порядка не допущено.

Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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