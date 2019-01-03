Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 5 января 2019 года

15:09 | 6.01.2019

За прошедшие сутки с 08:00 05.01.2019г. до 08:00 06.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 96 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 68 противоправных деяний. Из них: факт умышленного причинения вреда здоровью, два грабежа, 13 краж, в том числе одна квартирная, три факта мошенничества, 11 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе девять фактов хранения и два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП с пострадавшими, в которых травмы различной степени тяжести получили 13 человек, в том числе один несовершеннолетний.



За минувшие сутки на территории области проведено 61 массовое мероприятие, в которых приняло участие 25500 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 222 сотрудника полиции, 127 представителей частных охранных предприятий, 17 членов ДНД, 10 сотрудников ОВО Росгвардии и 2 казака. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.