Тагильский бизнес-мошенник отделался испугом за 11-миллионную махинацию

15:02 | 6.01.2019

Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила вынесен приговор по делу 42-летнего предпринимателя, обвиняемого в хищении средств у металлургического предприятия из Челябинской области.



Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, предприимчивый бизнесмен, будучи учредителем и директором фирмы, с апреля по декабрь 2013 года обманом завладел деньгами челябинского предприятия, тем самым причинив ему убытки на сумму свыше 11 миллионов рублей.



Заключив договор с челябинцами на поставку более 50 тонн шлакового и доменного щебня для нужд предприятия в Тюменской области, мужчина перечислил поставщикам только часть оговоренной суммы, остальные денежные средства, полученные от покупателя из Тюмени, присвоил себе, распорядившись ими по собственному усмотрению.



В ходе следствия полиции удалось узнать, что для сокрытия факта хищения мошенник в ноябре 2013 года перерегистрировал свою фирму на подставное лицо. В августе 2014 года по данному факту следователи МУ МВД «Нижнетагильское» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере».



«Окончить предварительное следствие органам внутренних дел удалось лишь в декабре 2018 года, так как, находясь под подпиской о невыезде, фигурант скрылся. Объявленный в федеральный розыск, он был задержан сотрудниками полиции в конце октября 2018 года в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, где долгое время проживал на съемных квартирах. После чего сыщики отправили его на «курорт» под названием СИЗО № 3 Нижнего Тагила» , – рассказал Валерий Горелых.



Стоит отметить, что после поимки бизнесмен добровольно возместил часть причиненного челябинскому предприятию ущерба в размере 100 тысяч рублей.



В итоге, суд хоть и признал обвиняемого виновным, к реальному сроку его не приговорил, назначив наказание в виде штрафа в сумме 200 тысяч рублей, а также вынес постановление о возмещении в полном объеме причинённого потерпевшей стороне материального ущерба.