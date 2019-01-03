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13:50 | 6.01.2019
Фото: страница «Инклюзивный туризм в Нижнем Тагиле»/ «ВКонтакте»
В Нижнем Тагиле проложили первый экскурсионный маршрут в рамках проекта по развитию инклюзивного туризма
Кроме того, что участники маршрута услышали от экскурсоводов, каждый из экскурсантов поделился своими знаниями об истории родного города, при этом для многих услышанная от других информация оказалась новой и интересной.
«На протяжении всего мероприятия была позитивно-заряженная, дружеская атмосфера. Мы совершили небольшую прогулку по историческому центру нашего города, пообщались друг с другом. Поделились знаниями об истории Нижнего Тагила, каждый узнал что-то новое для себя. После прогулки мы посетили краеведческий музей, где нам провели замечательную экскурсию по истории Нижнего Тагила и Урала. Спасибо Екатерине и ее команде за возможность поучаствовать в подобном мероприятии, это всегда интересные и новые знакомства, а также положительные эмоции!», – делится своими впечатлениями от мероприятия Алексей Жбанов, студент Социально-гуманитарного факультета филиала РГППУ в Нижнем Тагиле.
По замыслу организаторов, общественной организации инвалидов «Вера, Надежда, Любовь», целью проекта по развитию инклюзивного туризма является создание и развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, их знакомство с историей Нижнего Тагила, его культурой и достопримечательностями.
Проект осуществляется при поддержке Администрации Нижнего Тагила. Партнерами проекта выступили: Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Центр Развития Туризма Нижнего Тагила, городская газета «Тагильский рабочий», Нижнетагильский социально-педагогический институт (филиал РГППУ) и Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».
© «Вечерние Ведомости»
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