В Нижнем Тагиле проложили первый экскурсионный маршрут в рамках проекта по развитию инклюзивного туризма

Первый экскурсионный маршрут в рамках проекта «Инклюзивный туризм» проложили в Нижнем Тагиле. Участники первой экскурсионной программы, а это люди с ограниченными возможностями здоровья, совершили небольшую обзорную экскурсию по городу, посетив исторический центр и его основные достопримечательности. Посетили они и историко-краеведческий музей.Кроме того, что участники маршрута услышали от экскурсоводов, каждый из экскурсантов поделился своими знаниями об истории родного города, при этом для многих услышанная от других информация оказалась новой и интересной.«На протяжении всего мероприятия была позитивно-заряженная, дружеская атмосфера. Мы совершили небольшую прогулку по историческому центру нашего города, пообщались друг с другом. Поделились знаниями об истории Нижнего Тагила, каждый узнал что-то новое для себя. После прогулки мы посетили краеведческий музей, где нам провели замечательную экскурсию по истории Нижнего Тагила и Урала. Спасибо Екатерине и ее команде за возможность поучаствовать в подобном мероприятии, это всегда интересные и новые знакомства, а также положительные эмоции!», – делится своими впечатлениями от мероприятия Алексей Жбанов, студент Социально-гуманитарного факультета филиала РГППУ в Нижнем Тагиле.По замыслу организаторов, общественной организации инвалидов «Вера, Надежда, Любовь», целью проекта по развитию инклюзивного туризма является создание и развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, их знакомство с историей Нижнего Тагила, его культурой и достопримечательностями.Проект осуществляется при поддержке Администрации Нижнего Тагила. Партнерами проекта выступили: Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Центр Развития Туризма Нижнего Тагила, городская газета «Тагильский рабочий», Нижнетагильский социально-педагогический институт (филиал РГППУ) и Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».