Екатеринбургскую остановку «Дом кино» переместят на один квартал

12:50 | 6.01.2019

ekburg.tv

Остановочный комплекс «Дом кино» в уральской столице переместят с пересечения Мамина Сибиряка – Малышева ближе к пересечению Малышева – Луначарского.



Нововведение связано с транспортной реформой, которую власти планируют реализовать полностью к 1 июня 2019 года. Стоит отметить, что ранее автобусная остановка «Дом кино» несколько десятилетий находилась на том месте, куда её перенесли сейчас.



Остановка уже изменила местоположение в сервисе 2GIS. Всего в рамках транспортной реформы планируют преобразить 1300 остановок.