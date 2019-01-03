В результате ДТП в Екатеринбурге двадцатидвухлетняя девушка попала в реанимацию

12:11 | 6.01.2019

Фото: очевидец аварии

Вчера вечером, 5 января, в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого девушка, находившаяся за рулём одного из автомобилей, попала в реанимацию с травмами головы, об этом рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.



Авария произошла на улице 8 марта, рядом с театром «Щелкунчик». Девушка за рулём Ford Focus попыталась развернуться с правого ряда, хотя по правилам водители имеют право выполнять разворот только с левого. Ехавший со стороны улицы Щорса Mercedes врезался в Ford Focus и затолкнул автомобиль на ограждение, удар пришёлся на водительскую дверь.



В ГИБДД отметили, что стаж вождения девушки, находившейся за рулём Ford Focus, составляет меньше полугода.