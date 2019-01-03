Всего за пять дней с наступления Нового года в Свердловской области погибли уже семь человек

19:23 | 5.01.2019

Свердловская Госавтоинспекция призывает жителей Свердловской области к осторожности на дорогах. Сегодня ведомство обратилось к водителям с просьбой быть внимательнее и осторожнее на дорогах, ведь уже в первые дни наступившего 2019 года в нашем регионе погибли семь человек. И всё – из-за халатности на трассах.



В частности, всего за пять дней на Среднем Урале произошли 34 ДТП, в которых, помимо семи погибших, пострадали почти 60 человек.



И сегодня, 5 января, не обошлось без аварий. Около 11 утра на Серовском тракте столкнулись две иномарки. Водитель «Рено-Каптур» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Опелем-Мокко». В результате различные травмы получили три пассажира «Рено» – мужчина 47 лет и девушки 16 и 18 лет. Все они были пристёгнуты ремнями безопасности. По словам виновника, он пытался избежать столкновения с «Опелем», который также занесло ему навстречу, а потому сам выехал на встречную полосу. К этому времени «Мокко» уже вернулся на свою полосу.



В связи с аварией сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение на участке, чтобы не допустить скопления транспорта.



Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе начавшегося расследования.



Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям во избежание ДТП выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным и погодным условиям. Принимая во внимание гололедицу и плохую видимость из-за снегопадов, необходимо избегать опрометчивых выездов на встречную полосу и соблюдать ПДД.