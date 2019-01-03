Пожар в одной из квартир Екатеринбурга едва не закончился трагедией: пострадавшего выносили на руках

17:45 | 5.01.2019

Фото: panoptikon.org

Пожар в одной из квартир по Металлургов в Екатеринбурге едва не унёс жизни восьми жильцов. Огонь вспыхнул на последнем этаже пятиэтажного дома.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия спасателей 8 человек, в том числе двое детей, смогли самостоятельно спастись от пламени, но вот один человек из помещения выйти не смог.



На место прибыли 15 спасателей на трёх пожарных машинах. Им удалось спасти того несчастного, кто оказался в плену огня. Из пламени его выносили на руках. Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь, о степени тяжести ожогов медики пока не говорят.



Огонь был потушен в течение 10 минут. Причину возгорания сейчас устанавливают пожарные дознаватели.