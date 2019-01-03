Новости дня
15:10 | 5.01.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
Новый храм во имя Святых Праведных Иоакима и Анны заложен в Верхней Пышме
Отслужив Божественную литургию в храме Александра Невского, глава Екатеринбургской митрополии в присутствии будущих прихожан и руководства УГМК освятил закладной камень на месте строительства церкви. Новый храм будет воздвигнут в ближайшие два года Уральской горно-металлургической компанией на углу Успенского проспекта и улицы Уральских рабочих в Верхней Пышме. Он станет третьим по счету в городе металлургов.
Храм сможет вместить в себя одновременно до 500 человек. Все работы по разработке архитектурного решения, строительного проекта и возведения здания осуществляют специалисты УГМК. Однопрестольный храм выдержан в традиционной московско-ярославской традиции, характерной для XVII века, – «кораблем».
По проекту, церковь общей площадью 372 м2 разместится на площадке между девятиэтажным жилым домом и торговым центром. На огороженной территории храма площадью 3 100 м2 предусмотрены парковка, место для отдыха взрослых и детей, а вокруг здания появится асфальтированная дорога – для проведения крестного хода.
Владыка Кирилл обратился к жителям Верхней Пышмы: «Мы решили построить этот храм в память наших родителей, всех старших наших – тех, кто дал нам жизнь, кто воспитывал. Храм в честь отца и матери Пресвятой Богородицы – это символ родительской любви и их почитания, нашего благодарения им и утешения. Пусть он будет благословенен и пусть прихожане всегда вспоминают, кто его построил. Мы благодарны Андрею Анатольевичу Козицыну, его сотрудникам за то благое и полезное, что ими делается – и это не только строительство храмов, но и многое другое. Посмотрите, как за последние годы изменилась Верхняя Пышма – появились целые новые микрорайоны, дома, школы, спортивные учреждения. Все делается для того, чтобы человек, который много трудится, имел в жизни и утешение для сердца, без чего невозможно счастье на этой земле».
© «Вечерние Ведомости»
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