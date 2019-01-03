В Екатеринбурге в сквере имени Попова открыли светящийся фонтан, но вот чего-то там не достаёт

14:13 | 5.01.2019

Фото: Марина Козлачкова

В Екатеринбурге рядом с Главпочтамтом наконец-то открыли сквер имени Попова, в котором с осени реконструировали фонтан. Правда, теперь там нет ни одной скамейки. Как жителям уральской столицы любоваться на новую инсталляцию, - не понятно. Об этом говорят и горожане.



«Открыли сквер у памятника Попову. Сколько он простоял загороженным? Вместо фонтана теперь световая инсталляция и не осталось ни одной скамейки. Других усовершенствований в потёмках не заметила», — написала она на своей странице в Facebook местная художница Марина Козлачкова.



В пресс-службе администрации Екатеринбурга журналистам пояснили: световая инсталляция на пока что единственном в сквере фонтане – это зимний вариант, а летом фонтан запоёт и забрызжет по-другому.



«Таким образом, фонтан перед памятником планируется сделать всесезонным. Летом водный фонтан, а зимой — световой. Скамьи в сквере будут установлены в том же количестве», — уточнили в городской мэрии.



В итоге фонтан перед памятником Попову должен быть похожим на радиоантенну с радиоволнами.



Напомним, на благоустройство сквера выделяли 40 миллионов рублей. Также там установили новые фонари — как на Патриарших прудах в Москве — и должны были благоустроить площадки и дорожки. Все работы планируют завершить в этом году.



Сквер и памятник Попову — знаковое место для студентов радиофака. Каждую весну перед шествием выпускников факультета на скульптуре производят традиционный обряд омовения.