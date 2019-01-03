Гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин прибыл в Перу на «Дакар»

13:39 | 5.01.2019

Фото: m.e1.ru

Уже завтра, 6 января, в Перу стартует 41-й ралли-марафон «Дакар», на который уже прибыл известный екатеринбургский гонщик Сергей Карякин. Победитель «Дакара»-2017 в классе квадроциклов в этом году будет участвовать в классе «багги». Сбор автотранспорта и инвентаря идёт полным ходом и близится к завершению.



«Подготовка идёт в рабочем режиме. Мы сейчас устанавливаем камеры, выбирая оптимальные для этого позиции. Пробуем разные варианты и компоновки забора воздуха для вариатора и двигателя. На самом деле уже много сделано, и ещё много предстоит, но завтра в 12:45 наши машины будут гарантированно готовы к старту», – поделился Карякин на своей странице в Facebook.



Также гонщик отметил, что в этом году его перелёт из Екатеринбурга в Южную Америку обошёлся неимоверно дорого, да к тому же длился целых 32 часа. На пути в Перу команде Карякина пришлось совершить 4 пересадки. Таким образом, маршрут гонщиков выглядел следующим образом: Екатеринбург – Москва – Франкфурт – Мадрид – Перу.



«Перелёт прошёл хорошо. Пускай это было 32 часа общего времени путешествия. Мы в 8:30 вылетели из Екатеринбурга 2 января и в 5:50 утра 3 января были в Лиме. На улице у нас очень жарко – плюс 35. В бивуаке мы стоим прямо на берегу Тихого океана. Такое расположение позволяет дополнительно заряжаться энергией океана, и это правда помогает. В целом всё пока позитивно – у команды отличный настрой, и все настроены на самый высокий результат», — подытожил спортсмен.